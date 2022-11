União de Freguesias de Casével e Vaqueiros também tem luz verde para a separação

A Câmara Municipal de Santarém deu luz verde ao processo de reversão da União de Freguesias de Casével e Vaqueiros, com as bancadas do PSD e do PS a votarem favoravelmente a proposta na reunião extraordinária do executivo realizada na tarde de segunda-feira 21 de Novembro. A sessão serviu ainda para o vereador do Chega, Pedro Frazão, alterar o sentido de voto que expressara na semana anterior, quando havia sido tomada decisão igual em relação à União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira. Na altura, o Chega votou a favor mas pediu agora para mudar o sentido de voto, que passou a ser de abstenção em relação às duas propostas, por o partido defender que devia haver uma consulta às populações ante de se tomarem decisões.

As propostas de desagregação dessas duas uniões de freguesias vão a votos na sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Santarém marcada para a noite de terça-feira, 22 de Novembro. Caso sejam aprovadas transitam para a Assembleia da República, a quem cabe a palavra final no processo.

No caso da União de Freguesias de Casével e Vaqueiros, a proposta de desagregação, aprovada por unanimidade na assembleia de freguesia, fala em “erro manifesto da agregação” que criou “elevado prejuízo às populações”. No processo estão apensas cópias das petições, moções, providências cautelares e plasmadas as posições dos autarcas da freguesia em vários momentos contra o que consideram ser uma “união forçada” repudiada pelas populações.