Atlético Clube de Pernes festejou 80 anos de vida

O Atlético Clube de Pernes celebrou no sábado, 7 de Janeiro, 80 anos de vida ao serviço da comunidade nas vertentes desportiva e cultural. Nascido da fusão entre os clubes Estrela e Lusitanos, sendo o terceiro clube mais antigo da Associação de Futebol de Santarém e a terceira filial do Atlético Clube de Portugal. Com cerca de setenta atletas em competição, o clube actualmente liderado por José Rodrigues tem equipas a disputar as provas distritais de futebol nos escalões de seniores, juniores, sub 11, sub 8, sub 7 e sub 6, a disputarem os diversos campeonatos distritais. Na sessão comemorativa, que contou com um jantar comemorativo, marcou presença o vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, e outros autarcas, que assistiram à entrega de prémios aos atletas e associados mais antigos do clube.