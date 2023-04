Guarda de honra dos Bombeiros de Alcanena nas comemorações do 25 de Abril

Sessão solene decorreu no salão nobre dos paços do concelho.

As comemorações oficiais do 49º aniversário do 25 de Abril em Alcanena tiveram início na manhã de terça-feira com uma alvorada, pelas 08h00. Pelas 10h00 houve o tradicional içar da bandeira com guarda de honra pelos Bombeiros Municipais de Alcanena e soltaram-se pombos num acto simbólico de liberdade. A sessão solene passou para o salão nobre dos paços do concelho que começou com a declamação de “Liberdade de Ser”, um poema auto-biográfico de Zulmira Bento.

A sessão continuou com as intervenções do presidente da Câmara de Alcanena, Rui Anastácio, da presidente da assembleia municipal, Tereza Sampainho, e dos representantes dos partidos políticos com representação na assembleia municipal nomeadamente Carla Pereira (CDU), Alberto Barreiros (PS) e Joana Alegre (Cidadãos por Alcanena).