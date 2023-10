Abrantes com financiamento para projecto para a integração de migrantes

A vereadora com o pelouro da Acção Social, Raquel Olhicas alertou, na última reunião do executivo da Câmara de Abrantes, para a situação de vulnerabilidade em que se encontram as famílias de migrantes e para a necessidade de atenuar os desequilíbrios e desigualdades sociais no concelho.

“Todos os dias temos novos migrantes a pedir apoios sociais. Nós damos apoio, as escolas dão apoio, mas eles sentem-se ainda perdidos, descontextualizados e numa vulnerabilidade social a que temos de dar resposta”, afirmou a autarca, que anunciou no decorrer da reunião a aprovação de uma candidatura ao “Projeto Escolhas 9 Geração”, apresentada pela Câmara de Abrantes, e que vai ter “como público-alvo os migrantes do concelho tendo em conta a afluência” que é sentida “todos os dias”.

