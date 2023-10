Está em curso auditoria à Divisão de Urbanismo da Câmara de Torres Novas

Serviço ao qual estavam afectos dois funcionários que foram detidos pela Polícia Judiciária por suspeitas de corrupção estão a ser alvo de uma auditoria externa. Conclusões deverão chegar no início do próximo ano.

Luís Silva, vice-presidente e vereador com o pelouro do Urbanismo na Câmara de Torres Novas

Encontra-se a decorrer há mais de um mês a auditoria externa à Divisão de Urbanismo, serviços do município que deram que falar depois de dois funcionários terem sido constituídos arguidos por suspeitas de corrupção e recebimento indevido de vantagem. A informação foi transmitida pelo vice-presidente e vereador com o pelouro do Urbanismo, Luís Silva, na última reunião pública do executivo municipal.

Segundo Luís Silva, a empresa contratada para realizar a auditoria tem estado a “analisar processos e procedimentos” com vista à melhoria dos mesmos, esperando-se resultados conclusivos no início do próximo ano. “Há reuniões todas as semanas, os serviços param para reunir com empresa para avaliar e rever processos e procedimentos”, sublinhou o socialista.

Depois de salientar que o pedido de auditoria externa já tinha sido feito antes de a Polícia Judiciária ter estado na Câmara de Torres Novas por suspeitas de corrupção, o vereador vincou que “introduzir melhorias” naquele serviço é objectivo da autarquia de modo a “servir melhor os munícipes”.

Em Março último, recorde-se, uma arquitecta e um fiscal de obras do município torrejano foram detidos pela Polícia Judiciária no âmbito da operação Constrói Primeiro, estando em causa actos praticados entre Setembro de 2018 e Novembro de 2022. Ambos se encontram a aguardar julgamento estando suspensos de funções.