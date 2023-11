Benavente aprova orçamento superior a 41 milhões de euros para 2024

Documento foi aprovado em reunião de Câmara extraordinária por maioria CDU e PS, com os votos contra dos vereadores do PSD e eleita independente.

A Câmara municipal de Benavente aprovou o orçamento para 2024 com os votos favoráveis do executivo CDU e vereador do PS e votos contra dos vereadores do PSD e eleita independente.

O presidente do município, Carlos Coutinho afirmou em reunião do executivo camarário realizada quarta-feira que o orçamento para o próximo ano prevê um montante global de 41.624.935 euros.

"Com base neste orçamento, a câmara vai iniciar a concretização da estratégia local de habitação, para a qual foi canalizada uma verba bastante significativa", sublinhou o autarca.

Na área da saúde, a Câmara prevê uma intervenção de requalificação no posto médico de Benavente, na ordem dos 300 mil euros. Na educação, o orçamento contempla a ampliação do centro escolar de areias, do jardim-de-infância da Lezíria e da escola secundária em Samora Correia.

Requalificação do Museu Municipal, do Centro Cultural de Benavente, da Avenida do Tribunal e da EN118-1 são outras das obras que constam no orçamento do próximo ano.

Carlos Coutinho espera que o orçamento suba para os 50 milhões de euros, com a inclusão do saldo positivo referente ao ano de 2023.

A vereadora do PSD, Sónia Ferreira, apelidou o orçamento de falso porque não representa a realidade.

Já o vereador do PS, Joseph Azevedo, considera que a aprovação do documento traz consigo uma conquista histórica com a redução de 2,5% no IRS às famílias.

