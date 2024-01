Falta de sanitários em VFX foi à assembleia de freguesia

Vila Franca de Xira é uma cidade sem casas de banho públicas gratuitas e a única forma de os visitantes ou moradores aliviarem as suas necessidades é indo aos cafés, museus ou à Fábrica das Palavras. Uma realidade que é conhecida da comunidade, que há muito reclama por soluções que não têm aparecido.

Nem sequer a estação de comboios da cidade, que recebe a visita de dezenas de passageiros diariamente, tem uma casa de banho pública a funcionar. Há na cidade algumas casas de banho móveis, exploradas por empresas, mas que requerem pagamento para poderem ser usadas e há quem as ache claustrofóbicas e de limpeza duvidosa. A maioria das pessoas, quando aflitas, recorre a fazer as necessidades na rua, em recantos que já começam a ficar conhecidos precisamente por terem essa finalidade, como a zona dos contentores na Rua José Júlio, as traseiras da Rua da Praia e os recantos do devoluto Vila Franca Centro, em particular na Rua Almeida Garrett.

Os cheiros nauseabundos enojam quem vive e trabalha perto destes locais e está novamente a ser exigido aos autarcas locais que possam fazer alguma coisa para resolver o problema. Na última sessão da Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira o problema voltou a ser levantado por Susana Gaudêncio, da CDU, que lamentou que ano após ano o assunto caia no esquecimento. O presidente da junta de freguesia, Ricardo Carvalho, concordou que o problema precisa de maior atenção.

“Tem toda a razão, existe falta de sanitários na cidade, é um assunto que nos diz respeito a todos e que nos preocupa. Temos conhecimento de quem tenha de urinar e defecar na rua”, lamentou Ricardo Carvalho, criticando a falta de salubridade que estas questões levantam.

O autarca prometeu encaminhar o assunto para a câmara municipal, por ser a entidade com capacidade para resolver o problema. “Só quando chove é que parece que há limpeza na cidade de VFX”, criticou também Catarina Arrojado, da CDU, durante a mesma assembleia. A falta de limpeza das ruas da cidade também mereceu queixas de Rute Pato Ferreira, da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), que lamentou as “ruas muito sujas” e as papeleiras cheias de lixo por limpar durante dias. “Felizmente antes desta sessão começaram a aparecer os varredores”, referiu.

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, recorde-se, já tinha concordado com a necessidade de se pensar “seriamente” sobre o problema da falta de casas de banho públicas na cidade, numa das primeiras reuniões de câmara do mandato e ficou no ar a promessa do assunto ser estudado para se encontrar a melhor forma de resolver a situação.