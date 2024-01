CDU quer recuperar deputado em Santarém

O ex-líder parlamentar do PCP Bernardino Soares traçou como meta da CDU, nas legislativas de 10 de Março, recuperar o lugar de deputado no distrito de Santarém que a coligação PCP/PEV perdeu em 2022. “Em Santarém, não vamos [às eleições] para cumprir calendário, vamos para aumentar os votos e recuperar o deputado da CDU”, afirmou Bernardino Soares no sábado, 13 de Janeiro, no encontro nacional do PCP sobre eleições, em Lisboa.

É um deputado, disse, que “tanta falta faz a Santarém” no distrito e, “como no resto do país”, a coligação não vai “para marcar presença”, mas sim “para ganhar”. Num apelo directo ao voto, o antigo presidente da Câmara de Loures e ex-líder parlamentar do PCP afirmou que para “votar na CDU não é preciso concordar em tudo” com partido, vincando: porque somos de confiança”.

O voto na CDU é também para “condenar a política de direita” e conquistar “melhores salários, mais saúde, mais desenvolvimento”, acrescentou. Nas legislativas de 2022, a CDU não conseguiu eleger António Filipe, que será agora número dois na lista de Lisboa.

Entretanto, a CDU anunciou também que o mandatário da sua candidatura pelo círculo eleitoral de Santarém é o advogado escalabitano João Luiz Madeira Lopes, figura muito ligada ao movimento associativo e que foi autarca pela CDU na Câmara e Assembleia Municipal de Santarém. Nascido em 17 de Novembro de 1943, Madeira Lopes é actualmente vice-presidente da Associação Intervenção Democrática (ID), director da revista “Seara Nova” e integra a Comissão Instaladora do Museu de Abril e dos Valores Universais no município de Santarém. Opositor do antigo regime, foi candidato à Assembleia Nacional em 1973 pela CDE e enquanto advogado foi distinguido com a medalha de honra da Ordem dos Advogados em 2018 e membro do Conselho Superior do Ministério Público, eleito pela Assembleia da República, entre 2016 e 2019.