Almeirim financia com 284 mil euros clubes e associações do concelho

Este ano de 2024 há um aumento do valor, sendo que os clubes desportivos levam 271.200 euros e as associações culturais e recreativas recebem 12.450 euros.

A Câmara de Almeirim vai dar este ano 271.200 euros de subsídios anuais aos clubes desportivos do concelho, mais 10.300 euros do que em 2023. O número de clubes abrangidos pelos contratos-programa de natureza desportiva assinados com o município também aumentou de 18 para 19, com a entrada do Grupo Desportivo Raposense que no ano passado não teve actividade para receber o apoio municipal e que este ano vai receber três mil euros, sendo o valor mais baixo do conjunto dos clubes. Acresce a estes apoios os que se destinam a colectividades culturais e recreativas, que somam uma verba anual de 12.450 euros a distribuir por 20 associações que recebem 600 euros, excepto quatro delas que têm uma verba mais alta, e que perfazem o valor global de 284.050 euros para 29 organizações.

Os contratos-programa com os clubes tem em conta as instalações, sendo que os que têm recintos próprios recebem um reforço para a manutenção das mesmas, e o número de praticantes. O clube que mais recebe é o Fazendense com 40.014 euros, tendo tido uma diminuição de 2.092 euros. Segue-se o Hóquei Clube “Os Tigres”, com a câmara a decidir manter os 38 mil euros anuais como incentivo para crescer e tendo em conta que voltou a ter uma equipa sénior. O Footkart que só tem equipas jovens de futebol recebe 32.218 euros, mais 3.581 euros que no ano passado. O União de Almeirim viu a verba reforçada em mais 2.113 euros e este ano vai contar com 25.968 euros mas que pode ser mais quando as obras do novo relvado sintético começar a ser utilizado, o que implica mais 750 euros mensais.

Na casa de uma dezena de milhares de euros estão cinco clubes, com a secção de atletismo dos 20 Kms de Almeirim a ganharem 18 mil euros, mais mil que em 2023. Seguem-se as secções de andebol e natação do mesmo clube com 16 mil euros e 13.500 euros respectivamente. O Futalmeirim tem direito a 12 mil euros e a ACDR de Paço dos Negros (futebol) recebe 11.400 euros. Com oito mil euros cada estão as secções de basquetebol e taekwondo dos 20 Kms. O Grupo Desportivo de Benfica do Ribatejo tem direito a 8.400 euros. O CAJ Raposa leva 6.680 euros e o ciclismo dos 20 Kms recebe 6.52 euros. Com seis mil euros cada estão a ginástica e o ténis dos 20kms e o 3As Associação de Andebol de Almeirim.

Se juntarmos as secções dos 20 Kms este clube é o que mais ganha destacadamente em relação aos outros, com um total de 87.520 euros. Se a isso juntarmos outras secções que recebem entre 600 e 750 euros anuais, a verba sobe para 92.020 euros. As associações que recebem mais de 600 euros anuais são a secção de karaté do CADCA, secção de desportos de montanha dos 20Kms e a secção Obstacles Course Racing dos 20 Kms, cada com 750 euros. A União Columbófila de Almeirim recebe mais 400 euros para além dos 600 euros para ajuda na manutenção do edifício da sede.