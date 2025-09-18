Data Center de 7 mil milhões em Abrantes divide executivo municipal

O projeto do megacentro de dados em Abrantes, avaliado em 7 mil milhões de euros, esteve no centro da última reunião de executivo deste 16 de setembro. Enquanto o presidente Manuel Jorge Valamatos garantiu que o município apenas respondeu ao pedido da empresa promotora para classificar o investimento como projeto de interesse municipal, os vereadores da oposição, Vasco Damas e Vítor Moura, levantaram dúvidas sobre a viabilidade e o momento do anúncio.

A Câmara Municipal de Abrantes voltou a discutir o projeto de instalação de um megacentro de dados, com um investimento anunciado de 7 mil milhões de euros e a criação de 450 postos de trabalho diretos e mais de 700 indiretos. O tema, que gerou um debate intenso

na última reunião de executivo, motivando posições distintas entre o presidente da autarquia e os vereadores da oposição.

O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, explicou que o processo está ainda dependente de transações de imóveis e negociações com investidores, e que poderá vir a ser enquadrado como projeto de interesse nacional. Sublinhou que,

apesar da dimensão do anúncio, a Câmara não controla os tempos nem a decisão final dos investidores: “só consigo garantir quando, no dia, abrirem as portas para trabalhar. Este projeto foi-nos apresentado muito bem estruturado, com fases de edificado e projetos

avançados. Mas certezas absolutas não existem.”

O vereador Vasco Damas (ALTERNATIVAcom) declarou que deseja a concretização do investimento, mas assumiu ceticismo, lembrando que Abrantes já foi palco de anúncios de grandes projetos que não chegaram a avançar: “convém esclarecer que aquilo que aprovámos foi

um conjunto de isenções fiscais que só terão efeito se o investimento se concretizar. Não há prejuízo para o município. Mas este caso começa a ganhar contornos nacionais e, como dizia a capa do

Jornal de Negócios, há mais dúvidas do que certezas.”

Damas questionou diretamente o presidente da câmara sobre as garantias dadas pelo empresário responsável e se existem condições para afirmar, sem margem para dúvidas, que o investimento se vai concretizar nos termos anunciados.

Já o vereador Vítor Moura (PSD) foi ainda mais crítico, salientando que o valor anunciado levanta suspeitas, sobretudo por ter acontecido em vésperas de eleições, afirmando que “um investimento de 7 mil milhões de euros nem é para o ministro da Economia anunciar,

é para o próprio primeiro-ministro", já que este investimento parece que “caiu em Abrantes como se fosse providência divina.”

Valamatos, relativamente a este assunto, acrescentou que assim como este ainda há outros projetos industriais em fase de análise pelo AICEP, incluindo um para a zona da antiga central termoelétrica do Pego, sublinhando que qualquer avanço depende sempre da

decisão dos promotores e que ainda não foi apresentado em reunião porque não tem sido necessário. Defendendo ainda que a autarquia apenas respondeu a um pedido formal de uma empresa, trazendo à reunião "a aprovação de um projeto de interesse municipal e um

conjunto de isenções fiscais e tributárias. Não anunciámos nenhum investimento”, afirmou.

Moura acusou o presidente de ter referido falsamente tratar-se de um processo PIN, quando a AICEP já confirmou que não existe nenhum processo nesse âmbito para a empresa em causa. Recordou ainda que os timings dos processos municipais podem ser ajustados, apontando

que neste caso coincidiu, de forma “abençoada”, com o calendário eleitoral.

As intervenções evidenciaram a divisão no executivo entre a aposta da maioria socialista na viabilidade do projeto e o ceticismo da oposição, que reclama maior transparência e garantias formais.

Mas o debate em torno do projeto não se limita ao plano local. O Jornal de Negócios, lhe dedicou destaque a este tema, tal como referiu o Vereador Vasco Damas, representante do movimento ALTERNATIVA.com, classificando-o como o “Mistério do Megacentro

de Dados de Abrantes”. O diário lembra que a empresa promotora, EDC ONE Lda., foi criada há pouco mais de um ano, com apenas 5 mil euros de capital social, sem trabalhadores nem atividade registada em 2024. Apesar das dúvidas, a autarquia aprovou benefícios

fiscais avaliados em 16,2 milhões de euros, que apenas terão efeito se o investimento avançar, mantendo assim a incerteza sobre se o anúncio se transformará ou não em realidade.

