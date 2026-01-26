PSD e PS em rota de colisão na Câmara de Santarém por causa de automóveis partilhe no Facebook A opção da maioria PSD na Câmara de Santarém pelo aluguer de frota automóvel mereceu críticas da bancada do PS e a discussão foi parar a Almeirim. Pelo meio houve ironia, ideologia e acusações de despesismo e de desinformação.

A Câmara de Santarém vai efectuar novo contrato de aluguer de automóveis, para vigorar no actual mandato, que prevê a disponibilização de 40 viaturas de várias características, a maior parte delas eléctricas ou híbridas, embora haja ainda uma dúzia movida a gasóleo. Ao todo, o contrato é de um milhão e 41 mil euros, mas desta vez a opção teve críticas da oposição socialista, que acabaram em discussão.



Depois do vice-presidente Emanuel Campos (PSD) ter apresentado o tema, referindo que o actual contrato está perto do final e que o novo contrato conjuga inovação, sustentabilidade e racionalidade económica, o vereador socialista Paulo Caetano criticou a opção e defendeu que o município ficava melhor servido com recurso ao leasing, permitindo que no final as viaturas ficassem para a autarquia. O autarca do PS disse que seria interessante que fosse feito um estudo comparativo entre o que se gasta com o aluguer operacional e o que se gastaria com o leasing.



O presidente João Leite (PSD) entrou no debate para afirmar que se trata de uma opção de gestão que vem sendo seguida há vários mandatos, vincando que foi eleito pela população para gerir o município e tomar decisões. O objectivo é ter sempre uma frota renovada e pouco onerosa em manutenção, não fechando as portas à aquisição de alguns dos veículos no final de cada contrato de aluguer, como vai acontecer agora com uma dúzia de viaturas que se encontram em boas condições.