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Política | 24-05-2026 08:59

Cartaxo prepara caderno de encargos para limpeza dos diques de Valada

Cartaxo prepara caderno de encargos para limpeza dos diques de Valada
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Após recepção das especificações técnicas da APA, João Heitor indicou ser agora possível elaborar o caderno de encargos e avançar com o concurso público.

Na reunião de câmara do Cartaxo de 21 de Maio, a vereadora Luísa Areosa questionou o executivo sobre o prazo previsto para o lançamento do concurso de limpeza dos diques de Valada, tendo em conta o protocolo estabelecido na última reunião com a Agência Portuguesa do Ambiente. O presidente da câmara, João Heitor, esclareceu que as especificações técnicas da APA foram recebidas precisamente no dia da reunião de câmara, o que permite agora à autarquia elaborar o caderno de encargos e avançar com o procedimento concursal. Heitor referiu ainda que o município tem mantido contacto com a APA sobre o futuro da Fluvina, manifestando a vontade de ver a estrutura reposicionada noutro local e com uma configuração diferente, uma vez que a localização atual se revelou problemática devido à exposição às marés. O autarca apontou também um conjunto de outras questões a tratar com a agência, entre as quais a proteção das margens.
Estas discussões surgem na sequência dos danos provocados pelas tempestades ocorridas no início do ano que afectaram a zona ribeirinha de Valada. Os estragos na Fluvina tinham já gerado confronto político numa reunião anterior, com Luísa Areosa a classificar a estrutura como "um projecto não acabado do Partido Socialista" e a atribuir a destruição a falhas de planeamento e falta de manutenção. João Heitor reconheceu então que a recuperação teria de ser repensada, descartando a hipótese de reconstruir a Fluvina nos mesmos moldes. O valor dos prejuízos comunicado às entidades nacionais situou-se nos 12 milhões de euros, abrangendo danos em diques, valas e estruturas de controlo de água.

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