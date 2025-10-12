Autárquicas 2025 | 12-10-2025 23:25
João Nicolau (PS) vence as eleições em Alenquer
João Nicolau, candidato do Partido Socialista, venceu as eleições autárquicas no concelho de Alenquer. A vitória socialista garante a continuidade da liderança do PS na Câmara Municipal.
