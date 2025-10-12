Autárquicas 2025 | 12-10-2025 22:23
José Manuel Paulo Trincão Marques conquista a Câmara de Torres Novas
O Partido Socialista venceu as eleições autárquicas em Torres Novas com 34,64% dos votos (6.332), elegendo três vereadores. A coligação PPD/PSD.CDS-PP ficou muito perto, com 34,18% (6.249 votos), também com três mandatos. O Chega obteve 13,49% dos votos e elegeu um vereador. José Manuel Paulo Trincão Marques, candidato do PS, será o novo presidente da Câmara Municipal de Torres Novas.
