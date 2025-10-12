uma parceria com o Jornal Expresso
12/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Autárquicas 2025 | 12-10-2025 22:23

José Manuel Paulo Trincão Marques conquista a Câmara de Torres Novas

José Manuel Paulo Trincão Marques conquista a Câmara de Torres Novas
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Partido Socialista venceu as eleições autárquicas em Torres Novas com 34,64% dos votos (6.332), elegendo três vereadores.

O Partido Socialista venceu as eleições autárquicas em Torres Novas com 34,64% dos votos (6.332), elegendo três vereadores. A coligação PPD/PSD.CDS-PP ficou muito perto, com 34,18% (6.249 votos), também com três mandatos. O Chega obteve 13,49% dos votos e elegeu um vereador. José Manuel Paulo Trincão Marques, candidato do PS, será o novo presidente da Câmara Municipal de Torres Novas.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Vale Tejo
    08-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar