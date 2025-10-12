uma parceria com o Jornal Expresso
12/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Autárquicas 2025 | 12-10-2025 22:42

PS ganha tudo em Almeirim

PS ganha tudo em Almeirim
O PS ganhou a câmara com maioria absoluta e três juntas de freguesia, Almeirim, Fazendas de Almeirim e Raposa. A junta de freguesia de Benfica do Ribatejo também é do PS mas, sem maioria absoluta. Joaquim Catalão vai governar a câmara com mais quatro vereadores e terá dois na oposição, um do Chega e um da CDU.

