Sardoal promove “Sorteio de Natal no Comércio Local”

A Câmara de Sardoal promove pela terceira vez o “Sorteio de Natal no Comércio Local”. Com a iniciativa a autarquia pretende “envolver os comerciantes e toda a comunidade no espírito natalício incentivando a compra no comércio tradicional”. Entre 1 e 31 de Dezembro, por cada 20 euros em compras efectuadas nas lojas aderentes, o cliente recebe um cupão de participação até ao limite de 10 por compra.

O sorteio será realizado na segunda reunião de câmara de 2023 e serão atribuídos dez prémios no valor de 100 euros cada para serem usados em compras ou na aquisição de bens e/ou serviços no concelho do Sardoal. A lista dos estabelecimentos aderentes está disponível em www.cm-sardoal.pt e na página oficial do Facebook do município de Sardoal. As lojas que aderiram ao “Sorteio de Natal no Comércio Local” terão um dístico identificativo, afixado em local visível.