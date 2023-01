Recolhas de sangue na Portela das Padeiras

O Grupo de Dadores de Sangue da Portela das Padeiras vai promover duas campanhas de recolha de sangue nos dias 8 e 9 de Janeiro de 2023. No domingo a dádiva decorre entre as 09h00 e as 13h00 e na segunda-feira entre as 15h00 e as 19h00, nas instalações do Cruz de Cristo Futebol Clube, na Portela das Padeiras, Santarém.