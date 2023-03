Equipa de boccia “Carapuções” vence torneio em Coruche

“Carapuções” vão representar o concelho de Coruche, a 16 de Março, numa actividade que se vai realizar em Santarém.

A equipa de boccia sénior dos Carapuções, freguesia de Santana do Mato, em Coruche, conquistou o Torneio Municipal de Boccia Sénior e irá representar o concelho na actividade Boccia Sénior do programa intermunicipal MAIS Lezíria, organizado pelo município de Santarém a 16 de Março. Em segundo e terceiro lugares ficaram as equipas de Erra e Rebocho, respectivamente.

Durante o mês de Fevereiro foram apuradas as oito equipas de quatro elementos cada (Branca, Carapuções, Coruche, Couço, Erra, Lamarosa, Rebocho e Santana do Mato) que representam cada uma das turmas de ginástica de cada freguesia aderente ao programa, integrando o quadro competitivo da actividade. A iniciativa Boccia Sénior faz parte do programa Desporto Sénior e é uma das actividades complementares dinamizada pelo serviço de Desporto da Câmara Municipal de Coruche.