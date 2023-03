Juniores do Vitória de Santarém campeões distritais de futsal

O Vitória de Santarém sagrou-se campeão distrital de juniores masculinos em futsal, após vencer a equipa da ADC Lírios do Campo por 23-0 na última jornada da competição. Depois de um início de campeonato inconstante, doze triunfos consecutivos garantiram a conquista do título à equipa comandada pelos técnicos Ricardo Catrola e João Correia. Os escalabitanos acabaram a prova com 43 pontos, seguidos de Os Patos com 42 e do CAD Coruche com 40.