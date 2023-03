Abrantes promoveu tigeladas e MIAA na Bolsa de Turismo de Lisboa

O Museu Ibérico de Arqueologia e Arte esteve no sábado, 4 de Março, na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL). O objectivo do município de Abrantes foi alcançado, uma vez que conseguiu-se proporcionar aos visitantes uma experiência imersiva com a presença, ao vivo, de algumas das obras de arte que podem ser apreciadas durante a visita ao museu abrantino, nomeadamente a coroa grega com folhas de oliveira em ouro, o capacete de guerra Savoyard do século XVII d.C., uma pintura de Maria Lucília Moita ou a escultura em madeira de nogueira com a imagem do Menino Jesus, do século XVII.

No pavilhão dois da Bolsa de Turismo de Lisboa, no stand da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, a Câmara Municipal de Abrantes esteve a promover as suas tigeladas junto dos visitantes do maior certame de turismo do país, que se realiza todos os anos na Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações.