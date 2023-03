Agride mulher e é encontrado morto num poço em aldeia de Torres Novas

Homem terá agredido a companheira com um martelo na cabeça horas antes de morrer afogado num poço.

Um homem, de 52 anos, foi encontrado morto num poço na aldeia de Borreco, freguesia de Parceiros de Igreja, concelho de Torres Novas, na quinta-feira, 2 de Março, horas depois de a sua mulher ter dado entrada no hospital da cidade com ferimentos ligeiros na cabeça, alegadamente por ter sido agredida com um martelo pelo marido. A mulher, de 61 anos, que alega ter sido agredida pelo companheiro, apresentou queixa num posto da GNR, mas à chegada dos militares ao local o homem já não se encontrava na residência. O corpo viria a ser encontrado horas depois no fundo de um poço num terreno próximo da residência do casal.

Ao que O MIRANTE apurou a hipótese de crime foi afastada. O homem vivia com a esposa e um dos dois filhos - ambos maiores de idade - que estava em casa quando se iniciou a discussão e consequente agressão. Segundo fonte próxima, o suposto agressor sofria de depressão há vários anos. A morte apanhou de surpresa os moradores da aldeia e da localidade vizinha de Parceiros de Igreja, onde se realizou o funeral na segunda-feira, 6 de Março, e no qual esteve presente a esposa e os dois filhos do falecido.