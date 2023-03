Amílcar Neves é campeão de dádivas de sangue no Centro Hospitalar do Médio Tejo

Amílcar Neves é natural de Ourém e vai de propósito ao Hospital de Tomar para dar sangue e contribuir para salvar vidas.

Amílcar Jorge Neves é um dos utentes que tem mais dádivas de sangue feitas no Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT). É dador regular de sangue há cerca de três décadas, fazendo as suas dádivas regulares na unidade de Tomar do CHMT. Com 62 anos, natural de Ourém, Amílcar Neves já foi distinguido com a medalha de bronze (20 dádivas) e a medalha de prata (40 dádivas) do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST). Amílcar Neves espera ainda conseguir alcançar a medalha de ouro (60 dádivas) antes de chegar aos 65 anos, idade limite para a dádiva de sangue.

“Já conheço o senhor Amílcar há pelo menos 22 anos; é um dador regular aqui no nosso serviço de sangue, ainda me lembro de vir dar sangue no velhinho Hospital de Tomar”, recorda Lúcia Rodrigues, auxiliar de acção médica do serviço de sangue do CHMT. “É também esta cumplicidade entre dadores e profissionais do CHMT que faz com que os dadores sejam sempre recebidos de braços abertos”, sublinha.

Amílcar Neves explica que aproveita sempre meio-dia de folga para dar sangue. “Desloco-me de propósito de Ourém até Tomar porque sei que cada dádiva de sangue pode fazer a diferença. Venham dar sangue porque já tenho 62 anos e mais uns aninhos alguém vai ter de me substituir”, vinca.