António Baguinho eleito presidente da Casa de São Pedro de Alverca

A lista A venceu as eleições para o quadriénio 2023/2026. Os corpos sociais tomam posse no dia 9 de Março.

António Ilhéu Baguinho é o novo presidente da Casa de São Pedro de Alverca. As eleições realizaram-se no dia 3 de Março e deram a vitória à lista A, com o mote “saber servir”. Dos 187 votantes a lista vencedora mereceu a confiança de 101 associados da instituição. Já a lista B, encabeçada por João Martins, teve 83 votos. Votaram em branco 3 associados.

Dos corpos sociais foram ainda eleitos como vice-presidente da direcção Luís Gomes Coelho e como presidente da assembleia-geral, Afonso Costa. O conselho fiscal é agora presidido por Olindo Oliveira. A nova direcção foi eleita para o quadriénio 2023/2026. A tomada de posse está marcada para 9 de Março, pelas 18h30, na sede da instituição. A Casa de São Pedro de Alverca é uma das maiores instituições de apoio a idosos no concelho de Vila Franca de Xira.