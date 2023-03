Autoridades desmentem má qualidade da água no Tejo em Valada

APA e EPAL desmentem informação veículada na semana passada que dizia que era na zona de Valada, no concelho do Cartaxo, que existiam as maiores concentrações de um dos compostos químicos mais nocivos para a saúde.

A APA (Agência Portuguesa do Ambiente) e a EPAL - Grupo Águas de Portugal garantem a qualidade da água no rio Tejo, ao contrário do que foi divulgado pelo projecto “Forever Polution Project”, um consórcio europeu de jornalistas. Segundo o projecto, foi identificado pela primeira vez os locais na Europa onde existem as maiores concentrações de um dos compostos químicos mais nocivos para a saúde, os PFAS, mais conhecido como químicos eternos.

Após a publicação da notícia na comunicação social a APA esclareceu que os valores de PFAS na estação Rio Tejo - Ponte Rainha D. Amélia, em Valada, não estão correctos pois é indicado que se refere à matriz sedimentos quando deveria ser a matriz biota-peixe, conforme presente na base de dados do Sistema Nacional Informação Recursos Hídricos. “Pelo que se reitera a não toxicidade na matriz biota-peixes. Importa ainda referir que, de acordo com a Directiva das Substâncias Prioritárias, não existe NQA para a matriz sedimento”, garante a APA.

A EPAL garante que os resultados analíticos evidenciam o “cumprimento dos valores paramétricos de PFAS (compostos perfluoralquilo e polifluoralquilo) definidos na directiva europeia comprovando a excelente qualidade da água fornecida pela empresa”, refere a empresa em nota de imprensa. A EPAL explica que efectua, no âmbito do seu Plano de Controlo da Qualidade da Água, a pesquisa/monitorização sistemática dos 20 PFAS previstos na Directiva, em pontos de amostragem representativos nas origens que utiliza para produção de água destinada ao consumo humano e, também, à saída das Estações de Tratamento de Água (Vale da Pedra, concelho do Cartaxo, e Asseiceira, concelho de Tomar).

A qualidade da água fornecida “em alta” aos municípios e distribuída aos consumidores directos na cidade de Lisboa é assegurada pela EPAL através da análise de mais de 25 mil amostras de água por ano. Estas amostras são colhidas em cerca de 1.500 pontos de amostragem representativos de todo o sistema de abastecimento da empresa nas quais são realizadas mais de 300 mil análises permitindo evidenciar a excelente qualidade da água fornecida pela empresa e o cumprimento da legislação em vigor, conferindo, assim, um selo de qualidade atribuído pela ERSAR à água consumida por cerca de três milhões de pessoas.