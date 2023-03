Avieiros da Póvoa vão tomar conta de pontão e cais de amarração

A Associação Cultural Avieiros da Póvoa de Santa Iria (ACAPSI) vai beneficiar da cedência, a título gratuito e com carácter temporário, do uso do pontão e cais de amarração existente no parque ribeirinho Moinhos da Póvoa e Ciclovia do Tejo, na Póvoa de Santa Iria. A adenda será inserida no protocolo de cedência de instalações em regime de comodato da chamada Casa Típica Avieira, assinado entre a câmara e a ACAPSI em Janeiro de 2016, que prevê também que a associação cuide daquele espaço e o mostre aos turistas ou visitantes que tenham curiosidade em conhecer as antigas construções palafíticas. A adenda ao protocolo foi aprovada por unanimidade em reunião do executivo da Câmara de Vila Franca de Xira.