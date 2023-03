Azambuja retrata largadas de toiros em mural

A Junta de Freguesia de Azambuja contratou um artista para executar a pintura de um mural na Rua dos Campinos onde fiquem retratadas as largadas de toiros na Feira de Maio de Azambuja. O mural com 48 metros de comprimento deverá ficar concluído a tempo do próximo Mês da Cultura Tauromáquica, que se comemora em Azambuja no mês de Maio.