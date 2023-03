Câmara de Constância multada por falta de inspecção em autocarro municipal

Município de Constância foi multado em 400 euros por falta de inspecção, falta de um martelo e de um espelho no interior do autocarro municipal. Oposição lamenta constrangimentos devido à saída de funcionário da autarquia.

A Câmara de Constância foi multada em 400 euros por falta de inspecção em autocarro municipal. A confirmação da notícia foi dada a O MIRANTE por Sérgio Oliveira (PS), presidente do município. O autarca explicou que o município “foi autuado pela falta de inspeção, falta de um martelo e de um espelho no interior do autocarro”. Os 400 euros de multa dizem respeito às três situações. Sérgio Oliveira adianta ainda que a câmara municipal determinou “a abertura de um processo de inquérito para apuramento de responsabilidades”.

A concelhia da CDU de Constância abordou o assunto lamentando que a “saída de funcionários devido a reforma e para outros empregos privados e públicos tem levado a que os serviços camarários sejam cada vez menos, de pior qualidade e na maioria dos casos prejudicam financeiramente o município e os munícipes”. A coligação liderada pelo PCP adianta que a situação que envolveu o autocarro se deveu ao facto do mecânico ter deixado de exercer funções na autarquia, uma vez que foi ele que desempenhou aquelas funções ao longo de três décadas e ainda não foi substituído. “Felizmente para todos não existiu qualquer acidente, o que colocaria certamente graves problemas aos responsáveis”, salienta.

A CDU revela ainda que existe apenas um canalizador a trabalhar actualmente para o município, lamentando que a população corra riscos de a qualquer momento ficar sem água nas torneiras. “O serviço público de água não pode estar dependente de apenas um funcionário. Aquilo que está a acontecer é o contrário do prometido pelo actual presidente, quando em campanha eleitoral afirmava que iria fazer melhor, diferente e com menos custos”, vinca a CDU.