Caminhada da Mulher em Samora Correia

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a Junta de Freguesia de Samora Correia está a promover a Caminhada da Mulher. O passeio está agendado para domingo, 12 de Março, com concentração às 08h30 no Centro Cultural de Samora Correia. O percurso com cerca de nove quilómetros passa pela Amoreira, Cachopas, Adique, Arneiro da Pereira e Arneiro das Figueiras e regressa até a Amoreira. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 9 de Março, na Junta de Freguesia de Samora Correia ou no sector de desporto da Câmara Municipal de Benavente. O transporte também é gratuito até ao ponto de partida.