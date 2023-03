Caminhadas em Abrantes começaram no Carvalhal

A freguesia do Carvalhal, no concelho de Abrantes, recebeu a primeira de um conjunto de iniciativas no âmbito do projecto “Caminhadas de Abrantes”. A actividade, que visa promover o exercício físico e o desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis, contou com a participação de cerca de meia centena de pessoas. As próximas caminhadas estão agendadas para a freguesia do Pego, a 18 de Março, e em Vale de Açor, na freguesia de Fontes, a 25 de Março. Os interessados podem inscrever-se gratuitamente no Estádio Municipal de Abrantes ou através do e-mail desporto@cm-abrantes.pt.