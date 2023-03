Chega de Azambuja acusado de oportunismo ao sair em defesa dos professores

O Chega apresentou uma moção na Assembleia Municipal de Azambuja em solidariedade para com os professores que foi rejeitada. PS e CDU mostraram-se perplexos e acusaram o partido de Direita de aproveitamento político.

A última sessão da Assembleia Municipal de Azambuja aqueceu quando o Chega apresentou uma moção em defesa das condições de trabalho e carreira dos professores, com os eleitos da CDU e PS a mostrarem-se “perplexos” acusando o partido fundado por André Ventura de “oportunismo político”.

“No programa original deste partido defendia-se a extinção do Ministério da Educação e a privatização total do sistema de ensino português. [Esta moção] é um claro oportunismo político, uma obra de caridade mascarada, como já é hábito deste partido”, disse a eleita da CDU, Marta Diniz, depois de ter sido apresentada a moção de “apoio e solidariedade a todos os professores que estão mobilizados na esperança de conseguir um acordo que vá ao encontro das suas reivindicações”. Também o eleito da CDU, David Mendes, mostrou surpresa perante o tema e conteúdo da moção já que, disse, “o congelamento das carreiras, a mobilidade, a contratação de professores” não fazem parte do programa do Chega e dos seus princípios para a reforma do ensino.

Do lado do PS, Cláudia Gomes manifestou a sua “perplexidade” pela moção apresentada quando os eleitos do Chega, afirmou, têm atacado os funcionários públicos”. O eleito do Chega, Carlos Fonte, que foi quem leu a moção, voltou a pedir a palavra para se defender das críticas, mas de pouco ou nada valeu. José Navarro, do PSD, avisou que iria votar contra por considerar “absolutamente ignóbil transformar uma causa nacional em bandeiras partidárias”. A moção foi rejeitada com 21 votos contra, três abstenções e três votos a favor.