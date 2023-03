Condenado traficante de Coruche que usava Facebook para vender droga

No momento em que foi apanhado pela GNR o suspeito transportava 58 doses de droga. Numa busca à sua habitação foram encontradas mais 800 doses. Mesmo depois de ter sido proibido de contactar fornecedores e clientes vendeu droga a um consumidor.

O Tribunal de Santarém condenou a 20 meses de prisão, com pena suspensa por igual período, um traficante que usava as mensagens do Facebook para combinar entregas de drogas aos consumidores. O arguido também usava dois telemóveis através dos quais combinava encontrar-se com os clientes usando linguagem codificada, previamente combinada, para tentar iludir as autoridades. Os juízes consideram que é censurável o comportamento de quem vende droga e que implica a “destruição da dignidade da pessoa humana”.

A decisão diz que o condenado deslocava-se a casa dos consumidores para entregar canábis e haxixe. Mas também procedia à venda em locais de difícil acesso ou em zonas sem movimentos de pessoas e de carros e onde a aproximação das autoridades policiais seria facilmente detectada. Pelo menos a uma das pessoas vendeu droga entre Junho e Setembro de 2020 no total de cerca de 500 euros.

Quando foi apanhado pela GNR, no dia 22 de Junho de 2022, na Avenida Luís de Camões em Coruche, tinha dentro da mochila 58 doses de canábis e haxixe acondicionadas num saco de plástico. Os guardas encontraram ainda droga no quarto do suspeito e dentro de frascos num anexo, num total de 800 doses. O tribunal considerou provado que já depois de ter sido sujeito à medida de coacção de proibição de contactos com fornecedores e clientes, bem como de frequentar os locais onde vendia o produto, o arguido vendeu haxixe a um consumidor.

Além do tráfico, também contribuiu para a escolha da pena o facto de ter sido apanhado a conduzir uma moto de 125cc de cilindrada sem ter carta de condução. O colectivo de juízes justifica que a pena aplicada “deve manter e reforçar a confiança da comunidade de paz na validade e eficácia das normas jurídico-penais”.