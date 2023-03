Contratação de médicos para Azambuja através de IPSS avança em breve

Protocolo que vai permitir a contratação de médicos através da Cerci Flor da Vida de Azambuja visa colmatar a falta de médicos de família no concelho.

A contratação de médicos para servir os utentes do concelho de Azambuja através da instituição Cerci Flor da Vida, que presta apoio a pessoas com deficiência, vai avançar em breve. Pelo menos foi essa a expectativa deixada na última Assembleia Municipal de Azambuja, realizada a 28 de Fevereiro, pela vereadora com o pelouro da Saúde.

Ana Coelho informou que no dia anterior à sessão decorreu uma reunião sobre o assunto, onde estiveram presentes representantes do Sistema Nacional de Saúde, da Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo, do Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo, da Cerci e o porta-voz do movimento cívico Pela Saúde em Azambuja, Armando Martins. “A ARS ficou de ver algumas questões legais com os médicos que vão ser contratados por esta IPSS [Instituição Particular de Solidariedade Social] mas estamos em condições de, no mais curto espaço de tempo, assinarmos este protocolo”, disse.