Dadores de Sangue da Póvoa de Santa Iria com duas recolhas esta semana

A Associação dos Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria anunciou a realização de duas recolhas de sangue esta semana. A primeira, agendada para 9 de Março, terá lugar na Escola Secundária do Forte da Casa, entre as 09h00 e as 13h00; a segunda recolha está marcada para domingo, 12 de Março, das 08h30 às 12h30, na sede da associação, situada na Avenida Antero de Quental, loja 1D, Bairro Chepsi. Nas iniciativas serão também consideradas inscrições para potenciais dadores de medula óssea.