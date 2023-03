Escuteiros do Forte da Casa celebraram Baden Powell

O Agrupamento de Escuteiros 1008, do Forte da Casa, realizou nos dias 25 e 26 de Fevereiro o dia de Baden Powell, fundador do escutismo e para isso recebeu um apoio do município no valor de 815 euros, resultante da cedência do pavilhão municipal do Forte da Casa e a cedência e montagem de um estrado no palco. A proposta de cedência do espaço foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara de Vila Franca de Xira.