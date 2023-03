Festival do Azeite regressou a Pernes com 50 expositores e muita animação

No certame não faltaram a gastronomia local, folclore, bailes, música tradicional, after hours party com DJ e demonstrações de culinária.

O II Festival do Azeite de Pernes decorreu de 3 a 5 de Março com 50 stands de diversas áreas de actividade, de Pernes e de terras vizinhas, nomeadamente produtores de azeite e de hortofrutícolas, fábricas de torneados e de artigos em madeira, de doçaria tradicional, um hostel dedicado à memória de Pernes ou uma fábrica de enchidos e charcutaria tradicional. Não faltaram também a gastronomia local, folclore, bailes, música tradicional, after hours party com DJ, e demonstrações de culinária.

O certame foi inaugurado na sexta-feira, 3 de Março, ao fim da tarde, por Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, e por Raúl Violante, presidente da Junta de Freguesia de Pernes. A organização coube à Junta de Freguesia de Pernes e ao movimento associativo local, realizando-se pela primeira vez no Pavilhão Multiusos da vila. Na ocasião foi apresentado o projecto do Grupo Entogreen a implementar na Zona de Desenvolvimento Económico de Pernes, que vai permitir criar, logo à partida, 40 postos de trabalho. A apresentação foi feita por Daniel Murta, presidente da comissão executiva da EntoGreen.

O presidente da Câmara de Santarém referiu que são muitos os desafios que há para lançar e referiu que se está a antecipar o futuro com a diferenciação que o concelho de Santarém está a conseguir. “O projecto de construção do novo aeroporto pode transformar esta região; por outro lado, a instalação desta empresa inovadora é um orgulho para todos nós”, referiu Ricardo Gonçalves.