Fuga de gás obrigou à evacuação de prédio e lojas em Castanheira do Ribatejo

Uma fuga de gás obrigou, na quarta-feira, 1 de Março, à evacuação de um prédio e dois estabelecimentos comerciais na Rua Palha Blanco, em Castanheira do Ribatejo, confirmou a O MIRANTE o comandante dos Bombeiros Voluntários de Castanheira do Ribatejo, Bartolomeu Castro, acrescentando que as pessoas foram retiradas por “precaução”.

De acordo com a mesma fonte, a fuga de gás deveu-se à ruptura de uma conduta nessa rua que está a ser alvo de obras de requalificação e recuperação da rede de saneamento a cargo dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira. O alerta foi dado às 12h13 e para o local foram mobilizados nove operacionais dos Bombeiros de Castanheira do Ribatejo e Guarda Nacional Republicana apoiados por três viaturas.