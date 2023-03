Há torricado e outras iguarias para degustar no Mercado de Aveiras de Cima

Iniciativa “Do Torricado à Lapardana - Uma viagem gastronómica” decorre a 11 e 12 de Março no Mercado Diário de Aveiras de Cima.

O Mercado Diário de Aveiras de Cima é ponto de paragem obrigatória para os amantes de torricado, lapardana e outros pratos típicos da cozinha tradicional ribatejana no fim-de-semana de 11 e 12 de Março no âmbito da iniciativa “Do Torricado à Lapardana - Uma viagem gastronómica”.

O recinto abre portas às 18h00 de sábado, 11 de Março. Uma hora depois começa a animação musical com o grupo Acousticnote e o encerramento será às 02h00. No domingo a abertura do recinto ocorre às 12h00 com a animação do Djaoke Tiago F. Durante a tarde a animação ficará a cargo da Bandinha da Filarmónica de Aveiras de Cima seguindo-se novamente a actuação do Djaoke Tiago F antes do recinto encerrar, pelas 19h00.

Durante a iniciativa, refere o município de Azambuja em comunicado, “a população mais antiga e humilde da freguesia de Aveiras de Cima” vai confeccionar junto dos presentes algumas das iguarias, nomeadamente o torricado do concelho de Azambuja explicando como eram preparadas antigamente e “transmitindo um testemunho para as novas gerações”.

O evento gastronómico, integrado na marca Azambuja - Terras do Torricado lançada pelo município, é uma parceria entre a Junta de Aveiras de Cima, a Casa do Povo de Aveiras de Cima, o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Aveiras de Cima e a Câmara de Azambuja.