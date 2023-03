Jogo de futebol em Marinhais acaba em batalha campal

Guarda-redes da equipa sénior do GD Marinhais agrediu de forma brutal um atleta do Espinheirense num jogo a contar para o Campeonato Distrital de Santarém. GD Marinhais diz que atleta não vai voltar a representar o clube.

A vila de Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos, entrou no mapa do panorama desportivo nacional pelas piores razões. Francisco Lacão, guarda-redes do Grupo Desportivo Marinhais, agrediu com vários pontapés um atleta do Atlético Clube Recreativo Espinheirense, do concelho de Alcanena, num encontro a contar para o campeonato distrital da Associação de Futebol de Santarém (AFS), escalão sénior.

O atleta, segundo o artigo 33.º da Lei do Combate à Violência no Desporto, pode ser condenado a cumprir uma pena de prisão que vai de seis meses até quatro anos. A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) anunciou ter enviado para o Ministério Público de Benavente “toda a informação compilada que se afigure útil para a prossecução da justiça atendendo à competência das autoridades judiciárias para a investigação de matéria criminal”. Francisco Lacão mostrou-se arrependido pelos seus actos e partilhou uma publicação nas redes sociais onde afirma saber que o assunto “vai ser tratado com a devida gravidade para servir de exemplo para que todos os comportamentos como este não sejam aceites no desporto”.

Um dia depois do incidente o GD Marinhais partilhou também um comunicado demonstrando “indignação acerca de todos os actos de violência verificados no Complexo Desportivo de Marinhais”. Referindo que o clube está virado para a formação de cidadãos a direcção “repudia todos os actos que não se enquadrem nesses valores”, acrescentando que “nenhum acto de violência é justificável, seja ele menor ou maior”.

O GD Marinhais diz que vai analisar ao detalhe todos os momentos e agir em conformidade com os infractores que mancharam o nome da colectividade. “Todos os atletas ou agentes ligados ao GDM que tenham revelado condutas impróprias serão punidos e não voltarão a representar o clube enquanto esta direcção estiver em actividade”, vinca.