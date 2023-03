Jovem de Alverca deu à luz em casa e escondeu bebé morto num saco

Rapariga de 18 anos, desempregada, deu à luz na casa-de-banho de casa e alega que o bebé estava morto à nascença. Jovem quis esconder gravidez da família até ao fim mas o caso acabou por ser descoberto após receber assistência hospitalar. Polícia Judiciária está a investigar o caso.

A jovem de 18 anos que esteve vários dias internada no Hospital de Vila Franca de Xira, depois de ter dado à luz em casa uma criança que abandonou dentro de um saco de plástico, foi detida pela Polícia Judiciária e arrisca responder por um crime de infanticídio. O caso chocou a comunidade de Alverca, em particular a zona de Arcena e Bom Sucesso, onde a jovem vive sozinha com um filho de dois anos num apartamento.

A jovem, desempregada, terá conseguido esconder a gravidez da família e acabou por dar à luz na casa-de-banho de casa na tarde de quarta-feira, 1 de Março. O caso veio a lume depois da rapariga ter dado entrada nas urgências do Hospital de Vila Franca de Xira com uma hemorragia grave e ter contado aos médicos o que aconteceu. Terá dito que após sentir fortes dores vaginais entrou em trabalho de parto quando estava sozinha em casa e que sentiu o bebé a cair no chão da banheira e que o mesmo não respirava. Terá posteriormente desmaiado e quando voltou a si percebeu que a criança não tinha sinais vitais. Foi nessa altura que enrolou o recém-nascido numa toalha e o terá colocado dentro de um saco de plástico de supermercado no quarto onde dormia, ao que tudo indica, para se desfazer dele posteriormente. Acabou por ser a mãe da jovem que deu com a situação e com a rapariga desmaiada no quarto rodeada de sangue.

Segundo revelou fonte policial a O MIRANTE, a jovem terá dito à mãe que se tratava de um problema menstrual e os Bombeiros de Alverca foram chamados para a encaminhar para o hospital, onde se apurou que a rapariga tinha dado à luz. A pedido da equipa médica de obstetrícia do Hospital de VFX a Polícia de Segurança Pública foi chamada a entrar na habitação da jovem para recolher o corpo do bebé. Tratava-se de um feto já totalmente formado. O filho menor, de dois anos, ficou ao encargo de familiares.

Às autoridades, a jovem terá alegado que a criança estava morta e que foi por isso que a colocou num saco. Ainda assim o corpo do bebé foi enviado para autópsia, que determinará se nasceu realmente morto como a mãe alega ou se terá morrido à nascença. A Polícia Judiciária também já esteve na habitação a recolher vestígios e provas que vão ajudar a dar seguimento à investigação e a apurar, em concreto, o que aconteceu.