Judiciária desmantela rede que assaltava vendedores de gás

Um homem de 23 anos, de Lisboa, foi detido pela Polícia Judiciária por fortes indícios de estar envolvido na prática de nove crimes de roubo agravado com ameaça de arma de fogo a distribuidores de botijas de gás ao domicílio em várias localidades da Área Metropolitana de Lisboa, incluindo em Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira. Em comunicado a PJ refere que o suspeito realizava encomendas fictícias de gás para vários locais onde as vítimas eram atraídas com o objectivo de serem assaltadas. Nove delas ficaram sem dinheiro e objectos de valor que tinham em sua posse, como relógios ou telemóveis. Os factos ocorreram em Dezembro do ano passado nos concelhos de Loures, Odivelas, Cascais e na cidade de Alverca.

O suspeito, informa a PJ, foi localizado na sequência do cumprimento de quatro buscas domiciliárias, tendo sido apreendidas também várias doses de estupefaciente que comercializava a retalho num bairro social de Lisboa. A PJ conseguiu também apreender alguns documentos e objectos subtraídos nos assaltos. “Importa referir que a investigação permitiu também identificar outros dois suspeitos que comparticiparam com o arguido na prática dos crimes de roubo que, entretanto, vieram a ser detidos pela PSP de Lisboa, um em flagrante delito e o segundo em cumprimento de mandado de detenção pela prática de outros crimes”, refere a Judiciária. Com esta detenção o grupo criminoso foi, segundo a PJ, totalmente desmantelado. O arguido foi presente às autoridades judiciárias e vai aguardar julgamento em prisão preventiva.