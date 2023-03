Misericórdia de Santarém com apoio para reparar danos no arquivo histórico

A Câmara de Santarém decidiu atribuir um apoio financeiro de cinco mil euros à Santa Casa da Misericórdia de Santarém para ajudar a suportar os custos com a reparação dos danos causados no arquivo histórico da instituição pelas intempéries de Dezembro de 2022. Conforme se refere na proposta técnica levada à vereação, a Misericórdia de Santarém avançou para a recuperação do seu arquivo histórico, mas está também a proceder ao restauro e conservação do seu espólio, tendo-se confrontado com necessidades acrescidas de intervenção no espólio para além das obras no edifício. Uma situação que levou a que o orçamento inicial ficasse aquém do previsto.

Como se sublinha no mesmo documento, o arquivo histórico da Misericórdia de Santarém “é um raro depósito de cerca de seis séculos da memória de um povo, que não se resume apenas a Santarém, mas se alarga por todo o Ribatejo, que se assume nas palavras de muitos historiadores, de entre os quais o saudoso Prof. Dr. Joaquim Veríssimo Serrão como um dos mais completos e mais bem cuidados arquivos para a construção da história nacional”.