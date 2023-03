Orçamento Participativo de Azambuja disponibiliza 120 mil euros

Edição de 2023 do Orçamento Participativo de Azambuja volta a disponibilizar uma verba de 120 mil euros. Projectos vendedores da edição anterior foram cumpridos.

O Orçamento Participativo (OP) de Azambuja vai disponibilizar uma verba de 120 mil euros para 2023, podendo ser concretizadas propostas até ao montante de 15 mil euros, divulgou a autarquia presidida por Silvino Lúcio. Podem ser apresentadas propostas nas áreas da educação e juventude, cultura e património, turismo e promoção económica, desporto, saúde e acção social, espaços públicos, infraestruturas viárias, acessibilidade e mobilidade, protecção ambiental, energia e sustentabilidade, reabilitação e requalificação urbana e segurança e protecção civil.

A primeira fase do OP irá decorrer de 3 de Abril a 5 de Maio, durante a qual todos os interessados podem apresentar as suas propostas, através da plataforma op.com-azambuja.pt, na qual poderá também ser consultada toda a informação relativa aos objectivos e funcionamento deste programa. Nas fases seguintes do processo terão lugar a análise técnica e a validação das propostas que reúnam os requisitos obrigatórios. Entre 3 de Outubro e 6 de Novembro será feita a votação pública das propostas aprovadas. A divulgação das vencedoras, a incorporar no orçamento municipal do próximo ano, decorrerá a 7 de Novembro.

OP de 2021/2022 totalmente cumprido

Os oito projectos vencedores do OP de 2021/2022, o primeiro lançado pela Câmara de Azambuja que reuniu 37 ideias de investimento, encontram-se concretizados na sua totalidade. Os projectos vencedores foram os “Novos cacifos para os soldados da paz”, “Vestir 25 heróis”, “Revitalizar o Veículo Urbano de Combate a Incêndios”, “Por bombeiros mais protegidos – novos capacetes”, “Um quartel para igualdade de género”, “Novos equipamentos, melhor socorro”, “Posto médico avançado” e “Tenda de emergência médica mais posto de comando”. Com esta iniciativa, sublinha a autarquia em comunicado, pretende-se incentivar o envolvimento activo e construtivo dos cidadãos, alargando os espaços de diálogo entre os eleitos, os técnicos municipais e a população.