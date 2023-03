Prisão preventiva para suspeito de furto em Abrantes

A GNR deteve em flagrante um homem de 44 anos, por furto qualificado e posse de arma proibida, no concelho de Abrantes. Após receberem uma denúncia por furto num estabelecimento comercial, os militares deslocaram-se ao local, tendo apurado que o suspeito se tinha colocado em fuga em direcção à estação ferroviária. O suspeito encontrava-se escondido no interior de um comboio, tendo na sua posse uma arma branca e os bens furtados no interior do estabelecimento comercial.

A GNR apreendeu-lhe uma arma branca, 140 euros em dinheiro, uma carteira com documentos diversos e cartões bancários. O suspeito já tinha antecedentes pelo mesmo tipo de crime e após ser presente a tribunal foi-lhe aplicada a medida de coacção de prisão preventiva, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Caldas da Rainha.