Suporte Imediato de Vida celebra 11 anos a salvar vidas no CHMT

Equipas do Centro Hospitalar do Médio Tejo juntaram-se para celebrar os 11 anos de existência da valência.

A 28 de Fevereiro de 2012 entraram em funcionamento duas ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV), que estão sediadas nas unidades de Tomar e de Torres Novas, do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT). As equipas de profissionais de saúde que compõem a valência juntaram-se num jantar convívio que assinalou o 11º aniversário das ambulâncias SIV.

Em comunicado, o CHMT explica o que significa para as equipas de profissionais de saúde pertencerem ao Suporte Imediato de Vida: “as equipas de profissionais de saúde que ‘fazem’ ambulância ficam com um bichinho para a vida. É como uma grande família, muito unida, que trabalha todos os dias, com precisão de relógio suíço, na maior velocidade possível, por roteiros nunca iguais, percorrendo dia e noite uma montanha-russa de emoções, no fio da navalha, com o coração na boca, e a vida de bebés, crianças, adultos e idosos nas mãos. ‘Fazer’ ambulância muda a vida de um profissional de saúde”, pode ler-se na nota que sublinha o facto do CHMT integrar há 11 anos o Sistema Integrado de Emergência Médica.