Ucraniano residente em Aveiras de Cima desaparecido desde domingo

Mykhailo Krainykovskyi, de 36 anos, está desaparecido desde as 15h00 de domingo, 5 de Março, depois de ter sido visto, pela última vez, na zona da Texuga, concelho de Azambuja, informou o município de Azambuja em comunicado apelando a quem tiver informações sobre o seu paradeiro que contacte a Guarda Nacional Republicana.

O homem, de nacionalidade ucraniana, reside actualmente em Aveiras de Cima. Segundo a autarquia, no dia do desaparecimento vestia fato de treino azul-marinho com capuz e calçava ténis pretos.