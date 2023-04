Governo garante dinheiro para nova esquadra da PSP no Entroncamento prometida há 20 anos

Ministério da Administração Interna assume financiamento de dois milhões de euros para obra prometida há mais de duas décadas.

O contrato interadministrativo para construção da esquadra da PSP do Entroncamento foi assinado no dia 21 de Março, permitindo que avance uma obra orçada em mais de dois milhões de euros, prometida há duas décadas. O documento foi assinado nos Paços do Concelho do Entroncamento, numa sessão que contou com a presença do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e do presidente do município, Jorge Faria.

A portaria que autoriza a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna a assumir os encargos orçamentais para a construção da nova esquadra da PSP foi publicada há cerca de um mês no Diário da República, constituindo a assinatura do contrato o passo necessário para o município, que fica como dono da obra, lançar a empreitada. “Da nossa parte tudo faremos para, com toda a celeridade, podermos iniciar a obra logo que possível. Não posso dizer que será iniciada este ano, mas a grande expectativa é que até ao final do próximo ano tenhamos a obra concluída”, declarou, na altura, Jorge Faria à Lusa.

O município cede o terreno, assume a posição de dono da obra e, quando esta estiver concluída, cede o edifício por contrato de comodato por um período longo à Administração Interna para instalação da esquadra. Salientando a falta de condições do actual edifício, Jorge Faria afirmou que a nova esquadra irá garantir condições de trabalho dignas para os agentes e “melhorar a segurança da cidade”. Para isso, espera contar também com um reforço dos efectivos, já que os agentes que se encontram no activo (entre 35 e 40) são poucos para as necessidades de um concelho exclusivamente urbano e com elevada densidade populacional.

A Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna foi autorizada, em Fevereiro, a assumir os encargos orçamentais relativos à construção e reabilitação de várias infraestruturas da PSP e da GNR, num valor global superior a 8,5 milhões de euros, estando em curso a assinatura dos contratos interadministrativos com os municípios para a promoção das empreitadas.