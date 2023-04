Detido em Vialonga por furtos em armazém do MARL

Um homem, de 37 anos, foi detido em Vialonga, no dia 29 de Março, por diversos furtos num armazém logístico do Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL), em São Julião do Tojal, no concelho de Loures. De acordo com a GNR, a investigação decorria desde Janeiro de 2023 por diversos furtos de artigos electrónicos nas operações de carga e descarga e transporte de encomendas, num armazém do MARL, cujo valor está estimado em 6.500 euros.

No seguimento da acção foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária que permitiu deter o suspeito e recuperar diversos objectos electrónicos furtados, nomeadamente uma consola de jogo, 12 telemóveis, um monitor, quatro colunas, um tablet, cinco carregadores, um auricular, três discos rígidos, um carregador portátil para telemóveis, duas pulseiras desportivas e um relógio. O detido foi constituído arguido.