Porsche em contramão na A1 provocou seis feridos

Uma colisão violenta provocada por um automóvel de marca Porsche que entrou em contramão na Auto-Estrada do Norte (A1) no Carregado, concelho de Alenquer, fez seis feridos ligeiros na tarde de 1 de Abril. Os feridos são quatro adultos e duas crianças e um deles precisou de ser desencarcerado. O acidente aconteceu pelas 14h10 quando a viatura saiu da A1 no sentido sul-norte a caminho das portagens mas acabou por entrar em contramão, o que só poderia ter acontecido de forma deliberada. Fonte policial explica que o condutor ao aperceber-se da situação terá tentado reduzir a velocidade mas já não foi a tempo de evitar a colisão com outra viatura onde seguia um casal com dois filhos. Os feridos foram transportados para o Hospital de Vila Franca de Xira e o aparatoso acidente envolveu 21 operacionais dos Bombeiros de Alenquer e do Destacamento de Trânsito do Carregado.

Os acidentes com carros em contramão no troço da A1 entre Póvoa de Santa Iria e Aveiras de Cima continuam a acontecer, alguns com gravidade. Um dos últimos aconteceu em Maio do ano passado com um condutor de 65 anos que fez inversão de marcha nas portagens de Alverca e conduziu vários quilómetros em contramão até embater de frente num outro carro vitimando uma condutora de 30 anos que vinha do Porto e viajava sozinha.