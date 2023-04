Tomar em contagem decrescente para a Festa dos Tabuleiros

O concelho de Tomar já está em contagem decrescente para a Festa dos Tabuleiros, que este ano se realiza entre os dias 1 e 10 de Julho. No Domingo de Páscoa realizou-se a primeira saída das coroas e pendões do Espírito Santo, momento que marca a apresentação do maior evento do concelho. As coroas e os pendões vão sair à rua em vários domingos até final de Junho, sempre com percursos diferentes ao longo das ruas da cidade. Segundo explica a autarquia, os percursos começam sempre na Igreja de Nossa Senhora da Graça, tendo cada freguesia as suas próprias coroas.

O primeiro momento de saída das coroas e pendões coincidiu com a reabertura da Igreja de S. João Baptista, que foi alvo de profundas obras de recuperação e reabilitação. Será precisamente em frente a esta igreja que, a 9 de Julho, os tabuleiros se vão perfilar para a bênção, após a qual acontece o momento do levantamento colectivo e simultâneo às batidas dos sinos.