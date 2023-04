Associação de Caçadores de Achete organizou operação de limpeza

Cerca de cem voluntários participaram no domingo, 16 de Abril, numa acção de limpeza no território da União de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém promovida pela Associação de Caçadores de Achete e que contou com a colaboração da União de Freguesias e do município de Santarém.

Televisões, pneus, monos, embalagens de plástico, latas e garrafas de vidro foram alguns dos resíduos recolhidos pelos participantes, entre os quais estiveram os vereadores Nuno Russo e Diogo Gomes e a presidente da União de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém, Guida Botequim. O presidente da Associação de Caçadores de Achete, José António, esteve na reunião do executivo de segunda-feira para agradecer o apoio da autarquia tendo vários eleitos elogiado a iniciativa.

O vereador Diogo Gomes criticou mais uma vez a falta de civismo de algumas pessoas que fazem do meio ambiente vazadouro de lixo. “O que assistimos foi repugnante e criminoso”, referiu o autarca, adiantando que foram recolhidos resíduos de construção civil e de oficinas depositados em locais de difícil acesso como ribanceiras, o que obrigou à utilização de meios mecânicos para a sua remoção.